У Дніпрі маршрутник силою виволік пасажирку з салону, яка відмовлялася сплачувати за проїзд

У Дніпрі 27 жовтня водій маршрутного таксі насильно видворив жінку, яка відмовлялася оплачувати проїзд.

Інцидент стався на маршрути №155 біля залізничного вокзалу. Про це стало відомо в Telegram-каналі “Х***вій Дніпро”.

Вечірній рейс для водія 155-ої маршрутки ознаменувався курйозом. Нетверезій пасажирці не вдалося переконати шофера взяти її безкоштовно, тому вона взяла маршрутку штурмом. Для заспокоєння дебоширки чоловікові довелося застосувати силу. Все дійство супроводжувалося криками і лайкою.

Обурені поведінкою водія пасажири вимагали залишити жінку в спокої і навіть пропонували оплатити проїзд замість неї, однак чоловік продовжив поїздку тільки після того, як позбувся “зайця”.