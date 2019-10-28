Мосійчук заявив, що нове керівництво держави і силових структур пов’язане з підозрюваних у замаху на нього в 2017 році

Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук стверджує, що після зміни керівництва в Службі безпеки України, Нацполиции і Генеральній прокуратурі слідство у справі про замовників теракту біля телеканалу «Еспресо» 25 жовтня 2017 року зупинено.

Екс-нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що нове керівництво України та силових структур пов’язане з одним з головних підозрюваних в організації замаху на нього 25 жовтня 2017 року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook 26 жовтня.

«Після тотальних кадрових чисток у Службі безпеки України, Нацполиции і Генеральній прокуратурі слідство у справі про замовників теракту практично зупинено близько півроку тому… справа нікому розслідувати, і залишається тільки сподіватися, що зупинка оперативно-слідчих дій не пов’язана з політичною волею нового керівництва держави і нового керівництва силових структур, які до сходження на владний Олімп у важкої і неприємної для себе життєвій ситуації перетиналися з одним з головних підозрюваних в організації замаху на мене і вбивстві Аміни (доброволець Аміна Окуєва була помічницею Мосійчука. – ред.), – зазначив Мосійчук.

Він стверджує, що «вирішуючи свою справу», представники влади були змушені «прогнутися» перед цим замовником.

Ніяких інших деталей Мосійчук не повідомив.