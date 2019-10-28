Разумков не бачить передумов для повернення української делегації в ПАРЄ

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить сьогодні передумов для повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері, – передає «УНІАН».

«На сьогоднішній день я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було», – сказав голова Верховної Ради. Разумков зазначив, що в ході поїздки в Страсбург він зустрічався з так званою групою «Балтік+», яка протестує проти повернення російської делегації в ПАРЄ.

За його словами, повернення російської делегації в ПАРЄ, це «дуже небезпечний прецедент, тому що російська делегація була повернута фактично без виконання яких-небудь умов резолюцій, які були застосовані до неї».

«Тобто, якщо і надалі будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу в межах Ради Європи і взагалі в Європейській спільноті», – вважає Разумков.

Він зазначив, що багато міжнародні партнери погоджуються з його доводами, але «є ті представники різних держав, які все одно пропонують повернутися української делегації».

Разумков повідомив, що це рішення буде прийматися в стінах парламенту, але «я вважаю, що позиція української делегації була в той час абсолютно коректною і правильною», а тому не бачить підстав для зміни рішення.