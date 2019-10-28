Синоптики обещают теплую зиму в Украине

Средняя температура зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса.

Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, мировые и европейские климатические центры прогнозируют более теплую зиму в Украине.

Голеня напомнила, что речь идет о средней температуре, которая состоит из среднесуточной и среднемесячной.

«Температура будет близкой к норме, или выше на 1,5-2 градуса в холодный период», — сказала синоптик.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что в некоторые дни температура будет выше нормы, а в некоторые — ниже. Но в последние годы наблюдается тенденция к увеличению температурного фона, передает РБК-Украина.

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