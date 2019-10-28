В белом элегантном жакете: Иванка Трамп на встрече с генеральным директором Louis Vuitton (фото)

Первая красавица Америки показала свой лучший деловой наряд.

Дочь американского президента Иванка Трамп давно зарекомендовала себя, как одна из самых элегантных первых леди мира. Ее образы неоднократно признавались лучшими и являются примером для подражания. На Иванку хотят быть похожими практически все женщины мира, и в этом нет ничего удивительного, ведь любимая дочь Трампа всегда выглядит великолепно, и каждый ее образ достоин внимания.

Например, как этот невероятно стильный элегантный наряд, в котором Иванка пару недель назад появилась в Техасе на встрече с генеральным директором Louis Vuitton Бернаом Арно.

Перед самым богатым бизнесменом Европы дочь американского президента предстала в белоснежном жакете с черными пуговицами, который дополнила черными прямыми брюками, укладкой с вьющимися локонами и несколькими украшениями.

: clutch.ua