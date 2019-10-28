Вчений розкрив загадку найважливішого середньовічного артефакту Британії

Дослідники розгадали давню загадку, що стосується історії гобелена з Байе — вишитого полотна довжиною близько 70 метрів і шириною близько 5о сантиметрів, створеного в 11-му столітті. На гобелені зображені сцени підготовки нормандського завоювання Англії і битви при Гастінгсі.

Кілька аспектів історії гобелена залишалися темою гарячих суперечок протягом сотень років. Наприклад, серед експертів не було єдиної думки про те, де гобелен був виготовлений, хто замовив твір і чи було воно вперше показано в Англії чи Франції, звідки родом нормани.

Вчені також не могли домовитися про те, якими були точні розміри гобелена з Байе і де його спочатку планували розвісити. Тепер нове дослідження, опубліковане в «Journal of the British Archaeological Association», проливає нове світло на один з найважливіших документів в історії Англії.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

У роботі вказується, що гобелен був розроблений спеціально для розміщення всередині собору Байе в Нормандії, на північно-заході Франції. Його повинні були розвісити уздовж північної, південної і західної сторін центрального нефа собору.

Експерти вже знали, що висів гобелен в соборі весь п’ятнадцяте століття, проте нові свідчення показують, що це місце було його початковим будинком. Як показало дослідження, фізична структура гобелена ідеально адаптована до нефа собору 11-го століття. Крістофер Нортон з Йоркського університету прийшов до такого висновку, проаналізувавши лляну тканину, з якої зроблений гобелен, і збереглися архітектурні особливості собору.

За словами дослідників, отримані дані дають також новий ключ до розуміння особистості творця: той, хто його спроектував, повинен був відвідати Байе і знати точні розміри нави.

Нормандське завоювання

В 1066 році Вільгельм I Завойовник, герцог Нормандський, переміг Гарольда II Годвінсона — останнього англосаксонського короля Англії — у битві при Гастінгсі, поклавши початок нормандскому завоювання. Це вторгнення докорінно змінило англійську історію.

В результаті завоювання в Англії були перенесені класичні форми військово-ленною системи, різко посилилася орієнтація країни на континентальну Європу, а традиційні зв’язки зі Скандинавією ослабли. Завоювання зробило також значний вплив на розвиток англійської культури і мови.

За матеріалами Newsweek

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