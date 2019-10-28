Розстріл у Харкові: в машині нападника знайшли кулемет

У стрілка, який влаштував стрілянину у Харкові, а пізніше підірвався на гранаті, був із собою цілий арсенал зброї. Про це розповіли у правоохоронних органах, повідомивши, яку саме зброю мав зловмисник.

Так, стріляв чоловік з пістолета Glock з глушником, але в машині мав також пістолет-кулемет Uzi, пістолет Parabellum, автомат Калашникова та гільзи різного калібру. Цю зброю чоловік покинув в авто, яке підпалив. У момент підриву гранати, від вибуху якої він загинув, чоловік мав при собі 4 гранати та патрони.

Нагадаємо, 25 жовтня, у Харкові біля супермаркету сталася стрілянина. За даними поліції, постраждалі під час стрілянині у Харкові були з бандитського угрупування.

Згодом стало відомо, що підозрюваний у стрілянині в Харкові підірвав себе.

Як повідомили у прокуратурі Києва, загиблий у Харкові чоловік проходив свідком у кримінальному провадженні щодо вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.