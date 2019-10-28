Російських енергетиків запідозрили у ціновій змові

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії запідозрила генеруючі компанії в завищенні цінових заявок на ринку на добу вперед (основний сектор торгівлі електроенергією), що викликало істотне зростання вартості енергії в першій половині нинішнього року.

Так, в європейській частині РФ та на Уралі зростання досягало 10,2%, в Сибіру — 11,3%, а переплата промисловості і держструктур склала 60 млрд рублів, повідомляє газета «Комерсант».

Як зазначає видання, після початку розслідування ціни вже пішли вниз. Втім, вважає Володимир Скляр з «ВТБ Капіталу», зниження цін відбувається, зокрема, через відновлення імпорту дешевої електроенергії з Казахстану і відновлення виробництва ГЕС.

Тим не менш енергетикам, якщо вдасться довести змову, загрожують штрафи до 15% від річної виручки.