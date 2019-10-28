Справа Гладковського: Вищий антикорупційний суд прийняв рішення

Вищий антикорупційний суд України відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про залучення екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за неявку до детективам відомства.

Рішення суд прийняв на засіданні в понеділок, 28 жовтня, передає «5 канал«.

“Відмовити у задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро України про накладення грошового стягнення з Гладковського”, – повідомив суддя.

Нагадаємо, що НАБУ звернулося в суд з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неявку за викликом детективів 19 липня.