Зняти запитання фізосіб-підприємців: Милованов хоче скасувати ЄСВ і знизити податок на доходи

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пропонує обговорити зміни в податкову систему, щоб зняти запитання фізичних осіб-підприємців (ФОП), стимулювати створення робочих місць, а також досягти збільшення зарплати і зменшити безробіття.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

«На мою думку, найважливіший економічний актив України — це люди. Тому бажано щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити податки на працю. А звідки взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, учених, і на пенсії? Я б пропонував збільшити податки на активи — нерухомість і т. д. і залишити ПДВ. я розумію, що сьогодні це неможливо, але я б розглянув таку податкову реформу», — написав він.

Зміни, які пропонує до обговорення міністр:

Скасувати ЄСВ.

Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.

Для компенсації, підняти податок на нерухомість.

Також для компенсації, підняти податок на землю та інші активи.

Поліпшити збір податків на нерухомість та інші активи.

Не чіпати ПДВ. Поліпшити збір.

Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу і створення достатньої кількості робочих місць.

«На жаль, на практиці змінювати систему податків дуже складно. Тому що є великі витрати на оборону, поліцію, допомога бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту і науку. І будь-яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити деякі важливі частини суспільства без фінансування. Але обговорювати потенційні зміни — важливо і корисно», — зазначив міністр.