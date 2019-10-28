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Зняти запитання фізосіб-підприємців: Милованов хоче скасувати ЄСВ і знизити податок на доходи

28.10.2019

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пропонує обговорити зміни в податкову систему, щоб зняти запитання фізичних осіб-підприємців (ФОП), стимулювати створення робочих місць, а також досягти збільшення зарплати і зменшити безробіття.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

«На мою думку, найважливіший економічний актив України — це люди. Тому бажано щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити податки на працю. А звідки взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, учених, і на пенсії? Я б пропонував збільшити податки на активи — нерухомість і т. д. і залишити ПДВ. я розумію, що сьогодні це неможливо, але я б розглянув таку податкову реформу», — написав він.

Зміни, які пропонує до обговорення міністр:

  • Скасувати ЄСВ.

  • Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.

  • Для компенсації, підняти податок на нерухомість.

  • Також для компенсації, підняти податок на землю та інші активи.

  • Поліпшити збір податків на нерухомість та інші активи.

  • Не чіпати ПДВ. Поліпшити збір.

  • Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

  • Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу і створення достатньої кількості робочих місць.

    • «На жаль, на практиці змінювати систему податків дуже складно. Тому що є великі витрати на оборону, поліцію, допомога бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту і науку. І будь-яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити деякі важливі частини суспільства без фінансування. Але обговорювати потенційні зміни — важливо і корисно», — зазначив міністр.

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