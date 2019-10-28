«Скоро все дізнаєтесь особисто від Заворотнюк»: Російський актор прокоментував хворобу своєї колеги

Відомий російський актор В’ячеслав Манучаров заявив, що зовсім скоро акторка Анастасія Заворотнюк виступить з офіційною заявою і розповість про свою хворобу.

Така заява пролунала від Манучарова у програмі «Ти не повіриш». Також він розповів, чому близькі актриси продовжують тримати в таємниці її діагноз і не звертаються із закликом допомогти грошима. «Ніякі гроші там не потрібні. Вони – заможна родина. У них є гроші, у них є лікарі», — вважає Манучаров. Він просить, щоб шанувальники і засоби масової інформації перестали мусолити тему хвороби і дали актрисі спокійно відновлюватися. Манучаров впевнений, що незабаром Анастасія Заворотнюк сама прокоментує ситуацію, він попросив молитися за її здоров’я та підтримати не тільки актрису, але і її близьких.

Нагадаємо, що ще на початку вересня з’явилася інформація про госпіталізацію Анастасії Заворотнюк. З тих пір чутки навколо хвороби актриси не вщухають. Повідомлялося, що Заворотнюк діагностували четверту стадію раку мозку, вона впадала в кому, була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Проте близькі жодного разу не зробили жодної офіційної заяви. Досі невідомо, в якому стані знаходиться актриса, а також про справжній діагноз.