«Бо-Бо можуть зробити»: Гиркин заявив, що Безлер і його приятелі всі мізки вже пропили

Колишній командир підрозділів незаконних збройних формувань «Донецької народної республіки» Ігор Гиркин на своїй сторінці в соціальній мережі відреагував на відео, яке оприлюднив в Інтернеті вбивця українців, колишній командир горлівських терористів Ігор Безлер, де останній разом з військовими РВ глумляться над Стрілецькою словами «Гиркин капут» і п’ють віскі «за його здоров’я».

Зокрема, Гиркин зазначив, що дане відео, де російські полковники спецназу насміхаються над ним, насправді досить жалюгідно виглядає. Стрільців написав: «Двоє полковників були моїми близькими приятелями, одноногий — багато-багато років… Двоє інших були короткий час підлеглими. Один — в Криму, другий — на Донбасі. Мені чисто цікаво: вони справді вважають, що такими ось „ветеранськими флеш-мобами“ — з віскі, сигарами і безглуздими приколами — можуть підняти додатково свій авторитет? Насміхаючись над колишнім товаришем і навіть (для «Похмурого», «Керч», і навіть «Біса» якийсь час) командиром? Та ще й знімаючи все це на камеру? Зовсім, чи що, мізки пропили?».

Згідно його словами, російські військовослужбовці бояться лаяти тих, хто «викинув їх за борт, так як «бо-бо» можуть швидко зробити».