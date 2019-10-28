На Сумщині контрабандисти намагалися збудувати міст із Росії в Україну

В Сумській області прикордонники виявили спробу організації мосту для незаконного перетину кордону із контрабандою. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

У суботу вночі прикордонники застали на гарячому групу осіб, які намагалися прокласти дошки крізь болотисту місцевість для проїзду транспортного засобу через українсько-російський кордон. В результаті реагування ДПСУ, було затримано громадянина України, інші особи втекли на територію РФ.

Прикордонники превентивно направили в даний район додатковий прикордонний наряд, з огляду на наявну інформацію стосовно повторної спроби контрабандистів перетнути дану ділянку українсько-російського кордону.

“Патрулюючи цей напрямок в районі населеного пункту Пожня, охоронці кордону спочатку почули шум двигуна, а згодом за кількадесят метрів від держрубежу помітили автомобіль “УАЗ”, який рухався від кордону в тил України. Побачивши правоохоронців, водій зупинився та вдався до втечі на територію Росії”, – передає ДПСУ.

В безномерному автомобілі охоронці кордону виявили мішки з будівельними матеріалами, електрообладнанням та парфумерією.

Правоохоронці встановили, що даний автомобіль незаконно перетнув кордон з території Росії на територію України. Тривають заходи по встановленню кола причетних осіб та власника транспортного засобу. Наразі автомобіль разом з вантажем доставлений до прикордонного підрозділу, встановленим порядком його буде передано працівникам фіскальної служби.