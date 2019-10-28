В Японии презентовали летающую метлу, как в фильмах про Гарри Поттера

23 октября в автосалоне Токио Toyota презентовали летающую метлу.

Видео презентации опубликовано на сайте компании.

Японский автопроизводитель в автосалоне представил несколько необычных проектов, однако больше всего посетителей автосалона удивил концепт электронной летающей метлы под названием e-broom.

Метла оснащена электромотором и на ней закреплено колесо. Приспособление, достаточно зажать между ног и начать движение. В то же время, как летает метла, представители компании пока не показали.

На создание метлы изобретателей вдохновили сказочные метлы, которые ведьмы используют для полетов. По задумке авторов, концепт должен объединить человека и машину и заново открыть удовольствие от мобильности.

: apostrophe.ua