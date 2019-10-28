Рівень цукру варто вимірювати після заняття сексом

— Рік живу з діабетом. Стільки ж часу маю проблеми в ліжку, — каже черкащанин Євген, 49 років. Прізвища не називає. — Терпів, скільки міг. Тепер піду до лікаря. Боюся, що жінка кине. Вона молодша на 10 років.

— Цукровий діабет погіршує ерекцію та лібідо — сексуальний потяг. Причина в порушенні кровотоку в дрібних кровоносних судинах, — розповідає Антон Качунь, 41 рік, столичний ендокринолог. — Заняття сексом корисно для діабетиків. Покращує сон, кровообіг та роботу серця.ф

При підвищенні рівня цукру починають гірше вироблятися статеві гормони. Для жінок основною проблемою є сухість у піхві, що викликає біль і натертості. У чоловіків зникає ерекція.

— Порушення обмінних процесів призводить до отруєння всього організму. Знижується чутливість нервових закінчень. Від цього ерекція не наступає чи сім’явиверження відбувається неправильно. Рідина не виходить назовні, а потрапляє в сечовий міхур. Доводиться її ви­ймати хірургічним шляхом.

Для лікування чоловікам призначають судинорозширювальні препарати.

— Людям із проблемами потенції треба перевіритися в ендокринолога й уролога. Здати аналіз на тестостерон. Його низький показник є сигналом можливого діабету. Потенція покращиться після нормалізації рівня цукру. Кращий спосіб уникнути проблем у сексуальному житті — контроль рівня глюкози у крові. Варто взяти за правило вимірювати рівень цукру до й після статевого акту. Тоді діабетик витрачає багато енергії.

: gazeta.ua

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