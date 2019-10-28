Ольга Сумская стала дизайнером

Актриса Ольга Сумская, которая озвучила в украинском дубляже Малефисенту в одноименном фильме, стала дизайнером, говорится в «Светской жизни».

Быть дизайнером Сумская мечтала еще с детства.

«Еще одна моя любимая профессия, о которой я мечтала с детства, — это профессия дизайнера. Все мои тетрадки были изрисованы эскизами в мельчайших деталях. Мамочка их сберегла», — призналась актриса.

Муж Ольги Виталий Борисюк вспомнил, как в начале их отношений она шила ему рубашки.

«Когда мы только познакомились с Олей и начали встречаться, она сшила для меня где-то двадцать рубашек. Еще она обшивала маму и сестру. Даже сейчас где-то семьдесят процентов платьев, которые дизайнеры шили для Оли, были по ее эскизам», — рассказал актер.

Сумская добавила, что имеет дома три швейных машинки.

Муж актрисы тоже решил попробовать себя в новой профессии – он занялся певческой деятельностью. Виталий исполняет песни в стиле шансон и даже уже гастролирует.

«И Оля, и я, и еще некоторые артисты в нашей стране называют себя «полифонистами», а по-простому — «многостаночниками», — сказал Борисюк.

Дочь Ольги Сумской поступила в университет имени Карпенко-Карого. Родители рассказали, почему девушка не пускает их к стенам университета. Также Ольга Сумская рассказала, почему она решила стать дизайнером.

Сумская призналась, что после публикации в социальной сети видео выступлений мужа, получает множество положительных комментариев, которые вдохновили их действовать.

«Выложив в соцсети сольные выступления Виталия, я получила комментарии под ними, которые нас подтолкнули к решительным действиям — надо начинать сольную карьеру, ездить с концертами. Потому что там безумные комплименты, которые даже я не говорила своему мужу», — отметила актриса.

Виталий даже предполагает, что, возможно, и Ольга начнет свою сольную карьеру.

«Например, в стиле Далиды. «Ми» четвертой октавы, у Оли колоратурное сопрано», — добавил актер.

: Новости Ю