Троян заперечує, що «Нацкорпус» будуть виганяти з Золотого

Заступник голови Національної поліції Вадим Троян заперечує, що представників «Національного корпусу» збираються виганяти з Золотого.

Про це він сказав кореспонденту LB.ua у Золотом.

За його словами, приїзд поліції та військової служби правопорядку до будинку, де розташувалися представники «Національного корпусу», був звичайною перевіркою.

«Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми ж не перебуваємо у дворі у себе під Києвом. Ми знаходимося в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати кожен день. До них, значить, кожен день приходити перевіряти, як у них справи і все інше», — сказав Троян.

На питання, чи є наміри виселяти цих людей, заступник голови Національної поліції відповів категорично: «Такої команди немає. Це неправда, це брехня — так не можна робити»

«Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть в простих словах «хто-то кого-то буде штурмувати». Якщо їх будуть штурмувати, вже повірте, я один з перших напишу рапорт на звільнення. Я в житті цього не зроблю, це нісенітниця», — сказав Троян.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотом, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди — представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Зеленський попросив їх вивезти зброю з населеного пункту, і на наступний день поліція запевнила, що це було зроблено.