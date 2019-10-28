Банк «Український капітал» підозрюють в рейдерстві

Нова влада планує перевірити обставини виділення рефінансування українським банкам у 2014-2015 роках, діяльність тодішнього керівництва Нацбанку і в цілому процес «банкопаду».

Інформації про ті події накопичилося достатньо для роботи і парламентських наслідкових комісій, і правоохоронних органів. Поступово приймаються рішення про поновлення порушених прав вкладників або підприємств, права власності повертаються законним господарям.

У вересні 2019 суд наклав арешт на майно, яке належало банку «Український капітал». Правоохоронні органи розслідують обставини заволодіння банком цілим переліком об’єктів нерухомого майна, які раніше належали ПАТ «Тутковський». Майно було надання в якості застави банку «Український професійний банк». У 2015 році під час «банкопаду» права вимоги на майно були продані банку «Український капітал». Як виявилося, угода про продаж прав вимоги мало ознаки нікчемності: засоби по угоді не були перераховані, при оформленні угоди були порушені вимоги законодавства та інструкції Нацбанку. Відповідний лист уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання угоди нікчемною стало підставою для оскарження подальших рейдерських схем (даємо в якості ілюстрації лист).

Через місяць після укладення угоди «Український професійний банк» був

визнано неплатоспроможним і розпочато процедуру його ліквідації.

«Український капітал» оскаржив рішення про нікчемність угоди в судах, і після проходження всіх судових інстанцій Верховний Суд своєю Постановою у лютому 2019 підтвердив нікчемність правочину про відступлення права вимоги. Незважаючи на це, посадові особи банку «Український капітал» все ж зареєстрували право власності на об’єкти, що викликало обурення справжнього власника — ПАТ «Тутковський».

Юристи законного власника звернулися до правоохоронних органів, йде слідство щодо обставин можливого рейдерського захоплення майна, допитуються відповідальні працівники банку.

Під час слідства вже встановлено, що даний випадок не був одиноким. За подібною схемою банк привласнив майно десятків інших власників.

Відновлення справедливості по першому випадку стає моделлю для оскарження протиправних дій з іншими подібними угодами. Постраждалі вже почали приєднуватись для координації своїх дій.

Поки ж захоплене рейдерами майно заарештовано і передано на відповідальне зберігання, і зловмисники не зможуть знищити можливі докази своїх дій. Рішення про арешт майна було прийнято загроза підкупу злоумишленниками окремих посадових осіб місцевих правоохоронних органів, відповідна інформація також перевіряється.

Слідчі органів не виключають, що в процесі розслідування буде проведено допит і власника банку «Український капітал» С. Бєлашова, в тому числі про його комунікації з керівництвом Нацбанку в 2015-2016 роках при придбанні банку. Саме в той, сложний для українського банківського сектора період, сім’я С. Бєлашова встановила повний контроль над даному банком.

Руслан Якушев