Жеваго залишає посаду гендиректора Ferrexpo

Костянтин Жеваго з власної ініціативи залишає посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на Лондонській біржі у понеділок.

“Костянтин Жеваго поінформував раду директорів Ferrexpo про своє рішення тимчасово відсторонитися від посади головного виконавчого директора групи, щоб зосередитися на вирішенні певних питань в Україні, що стосуються одного з підприємств, якими він володів до 2015 року”, – йдеться у заяві Ferrexpo.

Зазначається, що рада директорів доручила виконання обов’язків гендиректора фіндиректору Крісу Меве, який візьме на себе всі виконавчі обов’язки Жеваго на додаток до його фінансових обов’язків.

Водночас Жеваго, будучи великим акціонером компанії, залишиться в раді директорів як незалежний, невиконавчий директор.

Ці зміни набудуть чинності невідкладно і до подальшого повідомлення.

“Рада директорів, включно з паном Жеваго, вважає, що ця тимчасова зміна керівніцтва потрібна і в інтересах усіх акціонерів, щоб пан Жеваго міг зосередитися на поточних справах в Україні, не впливаючи на діяльність компанії.

Пан Жеваго, як і раніше, має повну підтримку ради”, – заявив голова ради директорів компанії Стів Лукас.