Трофимов і «свій» губернатор: стало відомо про новий скандал з харківською митницею

Тіньовий лідер «Слуги народу» в Харківській області Вадим Слюсарев поставив у Харкові «свого» губернатора і взяв під контроль місцеву митницю.

Про це повідомив в Facebook журналіст Євген Плинский. Його інформація підтверджує дані розслідування Оглядач, згідно з яким Харківську митницю прагне прибрати до рук чоловік, який нібито пов’язаний з корупціонерами часів Януковича і Слюсаревым.

Раніше повідомлялося, що екс-начальник Харківської митниці часів Януковича Сергій Іванов лобіює призначення на цю посаду Олександра Малька.

Іванов є «великим другом» тіньового лідера виборчого штабу «Слуги народу» в Харківській області Вадима Слюсарева. Також Іванов пов’язаний з екс-головою Митної служби Ігорем Калєтніком.

За нашою інформацією, за цією схемою може стояти заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов.