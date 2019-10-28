В Україні захотіли підняти виплати на дітей до 400 тисяч: озвучені нюанси нововведення

Верховна Рада запропонувала уряду збільшити в 2020 році розмір допомоги при народженні дитини. На первістка мають наміру виділяти 100 тисяч гривень, на другу – 200 тисяч, а на третю і наступних дітей у сім’ї – до 400 тисяч гривень.

Проте експерти попереджають, що до демографічного буму це не призведе, а лише позитивно позначиться на народжуваності серед соціально неблагополучних верств населення, повідомляють «Вести«.

«У нас таке вже було років шість тому. Коли підняли виплати – тут же підвищилася народжуваність серед алкоголіків і наркоманів. Діти для них були об’єктом заробітку, самі-то ніде не працювали, а тут держава – спочатку на руки круглу суму дає, а потім щомісяця виплачує», – повідомив екс-співробітник міліції Володимир Уманець.

Демографи також відзначають, що розраховувати на сплеск народжуваності, навіть при великих виплатах, не доводиться. Ці кошти лише підтримають у складний період сім’ю, коли один чоловік працює, а другий сидить вдома з дитиною.

«Підвищений посібник буде ефективно тоді, коли родина планувала другого-третього дитини, але не вистачало коштів. Але якщо сім’я хотіла двох дітей і вже має, велике посібник їх не підштовхне до розширення», – заявила провідний науковий співробітник Інституту демографії Світлана Аксьонова.

За її словами, головними перепонами для народження дітей в Україні на сьогоднішній день є: