Що ви таке мелють?: Зеленський посперечався з добровольцем про доцільність купівлі вугілля у «ЛДНР»

Результатом торгової блокади окупованій території Донбасу є той факт, що вугілля з цього регіону Україні доводиться закуповувати не безпосередньо, а використовуючи посередників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, спілкуючись в Золотому 26 жовтня з ветеранами «Азова».

Один з добровольців вказав чолі держави на той факт, що на захоплені землі контрабандою завозять продукти.

Зеленського ця інформація не вразила.

«Стільки, скільки ми за вугілля платимо, з-за того, що у нас блокада, — ці продукти, які кудись возяться, — просто нуль», — сказав він.

Як розповів український лідер, раніше вугілля купувався за формулою «Роттердам+» і через Росію, а зараз — через Білорусь, РФ та інші країни. Зеленський нагадав, що дана формула більше не діє, однак «ми купуємо українське вугілля».

«Тому що у нас блокада і ми звідти не беремо товар. У чому взагалі сенс, на фіга ми свій же вугілля купуємо (через посередників, — ред.)?» – спитав Зеленський.

Активіст зазначив, що в тому випадку, якщо покупка буде відбуватися безпосередньо, то це буде фінансуванням тероризму.

«Тобто, я краще тоді купую через білорусів, віддаю гроші білорусам, віддаю гроші російською, а вони їм («ЛДНР», — ред) платять? Пацани, що ви таке мелють? Ви купуєте цей вугілля», — резюмував Зеленський.