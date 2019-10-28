Влада готується виганяти добровольців із Золотого, – “Національний корпус”

До ветеранів, які перебувають у селищі Золотому на Луганщині, приїхали озброєні поліцейські та намагались провести обшук.

Відповідне відео було оприлюднене на телеграм-каналі “Останній блокпост”.

“Просто зараз до групи ветеранів у селищі Золоті приїхали близько 20 поліцейських з автоматичною зброєю під приводом “перевірки” – намагалися обшукати автівки та особисті речі бійців”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силовики поїхали, “ймовірно, проінформувати своє начальство”, натомість ветерани не збираються залишати Золоті.

“Готуємось. І стоїмо до кінця”, – повідомляється у телеграм-каналі “Останній блокпост”.

Нагадаємо, з’єднання явилося нове відео розмови Зеленського з добровольцями в Золотому.