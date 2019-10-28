ВООЗ повідомила про ліквідацію одного з штамів дикого поліовіруса

В рамках Всесвітнього дня поліомієліту незалежна комісія експертів прийшла до висновку, що дикий поліовірус типу 3 (WPV3) був ліквідований у всьому світі.

Існує три окремих і імунологічно відмінних штаму дикого поліовіруса: дикий поліовірус типу 1 (WPV1), дикий поліовірус типу 2 (WPV2) і дикий поліовірус типу 3 (WPV3). Всі три штами ідентичні в тому сенсі, що вони викликають необоротний параліч або навіть смерть. Але є генетичні відмінності, які роблять ці три штами трьома окремими вірусами, кожен з яких повинен бути знищений індивідуально.

WPV3 є другим штамом вірусу поліомієліту, який повинен бути знищений після сертифікації ліквідації WPV2 в 2015 році. Останній випадок WPV3 був виявлений в північній Нігерії в 2012 році. З тих пір лікарі переконалися, що цей штам справді зник. Медики підтвердили, що ніде в світі не існує WPV3, за винятком зразків, замкнених у безпечному сховищі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

На урочистому заході у штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві, Швейцарія, професор Девід Солсбері, голова незалежної Глобальної комісії з сертифікації ліквідації поліомієліту, представив офіційний сертифікат про знищення WPV3 докторові Адхану Гебреесусу.

«Дикий поліовірус типу 3 знищений у всьому світі. Це значне досягнення, яке повинно послужити стимулом для останнього кроку — ліквідації дикого поліовіруса типу 1. Цей вірус зберігається тільки в двох країнах: Афганістані і Пакистані. Ми не можемо зупинити наші зусилля зараз: ми повинні знищити всі штами всіх полиовирусов», — сказав професор Солсбері.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», успіхи сучасної медицини привели до того, що в деяких суспільствах і навіть країнах вирішили, що щеплення не потрібні. Наприклад, у Польщі планують скасувати обов’язкові щеплення. Однак, як показала ситуація в Україні, де виникають спалахи небезпечних інфекцій, вакцинацію потрібно продовжувати до повного викорінення хвороб.

За матеріалами «Новий час»

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