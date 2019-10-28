Моторошне вбивство біля автовокзалу в Херсоні: підозрюваного затримали

Чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві жінки біля автовокзалу в Херсоні, загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі місцевої поліції.

Як з’ясувалося, копи встановили хронологію останніх годин життя жінки і таким чином знайшли чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві. Він виявився безпритульним. Особу вбитої досі не встановили.

“За умисне вбивство, яке поєднується із зґвалтуванням, затриманому може загрожувати довічне позбавлення волі”, – розповіли в поліції і відзначили, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, тіло вбитої знайшли неподалік від міжміського автовокзалу в Херсоні. Про страшну знахідку копам повідомив оператор охоронної фірми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство”.