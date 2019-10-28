Воз’єднання, яке ми заслужили! зірки серіалу “Гра престолів” Кіт Харінгтон і Джейсон Момоа привітали Емілію Кларк з днем народження.
23 жовтня актриса відсвяткувала своє 33-річчя і після свята у Парижі зірка повернулася в Америку для зйомок шоу Нортона, куди й прийшли її колеги-актори.
“Найбільш волохате возз’єднання”, – пожартувала в Інстаграмі сама Емілія.
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: bilshe.com
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