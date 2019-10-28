Воз’єднання, яке ми заслужили! зірки серіалу “Гра престолів” Кіт Харінгтон і Джейсон Момоа привітали Емілію Кларк з днем народження.

23 жовтня актриса відсвяткувала своє 33-річчя і після свята у Парижі зірка повернулася в Америку для зйомок шоу Нортона, куди й прийшли її колеги-актори.

“Найбільш волохате возз’єднання”, – пожартувала в Інстаграмі сама Емілія.

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Публикация от @emilia_clarke 26 Окт 2019 в 4:12 PDT

: bilshe.com

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