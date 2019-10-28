Чому нікчемні 2-5% повинні диктувати Україні свої правила? — політолог

Хіба не цього ми хочемо, коли будь то істота жіночого роду безкарно в XXI столітті закликає просто… прикінчити президента, який їй особисто не подобається?

Саме час спускатися зі своїх затишних хмарних ілюзій на землю. Щоб подивитися навколо, побачивши гній злоби і блиск розколу. Потім подивитися в дзеркало, щоб насолодитися фізіономіями авторів цієї вакханалії. Потім знову навколо, щоб оцінити кількість порожніх життєвих лунок, які наші вчорашні друзі/колеги кинули тут в пошуках мигрантской частки…

Про це пише сьогодні у ФБ політолог Михайло Подоляк.

… Треба б нам все-таки визначити, чого ми хочемо насправді? Не в сенсі, що треба писати різдвяного Санте і точно не сенсі кавових pr-казок чергового інфантильного прем’єра Р. А от реально — куди ми хочемо впасти? В яку саме смердючу яму, до країв заповнений продуктами чужої життєдіяльності…

Тому що, судячи з усього, класична демократія і тим більш загальне виборче право нас категорично не влаштовує. Ні в якому вигляді.

Ні, звичайно, ми формально визнаємо ці атрибути цивілізованої країни і навіть беремо участь у відповідних постановках. Але…

Очевидно ж, що нам байдуже, як голосують країна. Взагалі.

Яка різниця, що Зеленський обнулив старі еліти і всі радикальні угруповання?

Яка різниця, що всі ці мракобісні концепції з XVII століття — з запаморочливою ідеєю побудувати тут етнічне репресивне суспільство з рудиментной сировинною економікою — не набирають в суспільстві і 2-5% підтримки?

Немає. Фігня все це. Нам досить пасіонарного мізеру, проклятого суспільством, але яка агресивно вимагає своїх правил.

Тоді навіщо лицемірити і навіщо взагалі проводити вибори, якщо чхати на результати? Навіщо всерйоз вибирати президента, парламент, формувати коаліційний Кабмін? Кому все це треба, якщо мізер (ті самі 2-5%) все це вважають фейком?

Може, треба дозволити переважній меншості, яка пафосно виступає від імені «народу» (як ніби і не було виборів) призначити собі владу і керувати строго у власних корисливих інтересах? Продовжуючи розповідати ідеологічні страшилки.

Але якою територією вони збираються управляти? І чому 73% повинні це прийняти і мовчки зжерти?

І як зовнішні партнери відреагують на настільки примітивно-узурпаторський спосіб передачі влади?

Риторичне…

… Ширше. Саме час задуматися над тим, щоб скасувати держава. Навіщо воно нам в принципі, якщо не здатне встановити правила?

Держава виявилося порожнистою і саме час оголосити тут «територію вовків». Хто здатний зібрати тисячу активістів, голосно пройти центральними площами столиці, грайливо показати зброя, той і повинен встановлювати правила. А потім інша тисяча оскаржить ці правила. Потім ще одна.

Стрілянина буде? Масові вбивства? І? Хіба не цього ми хочемо, коли будь то істота жіночого роду безкарно в XXI столітті закликає просто… прикінчити президента, який їй особисто не подобається?

І ці самі 2-5% закривають свої лінзи в захваті). Всерйоз вважаючи, що їх «військові загони» будуть призначати данину, а всі інші погодяться мовчки платити її на їхні забаганки і розкішні образи життя.

Точно. Це наш шлях)…