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Криваве ДТП у Києві: Subaru розірвав пішохода, смерть була миттєвою

28.10.2019

Пізно ввечері 27 жовтня, на Одеській трасі сталося смертельне ДТП — автомобіль збив чоловіка.

Автомобіль Subaru на великій швидкості рухався в Київ з боку Чабанів. Коли водій помітив на дорозі пішохода, то було пізно.

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці, хоча всього в 50 метрах знаходився пішохідний перехід. У результаті зіткнення пішохід отримав сильні каліцтва і миттєво помер. У автомобіля погнуло стійку і дах, а закривавлене лобове скло виявилося вогнуто в салон.

Деталі трагічного ДТП встановила слідчо-оперативна група.

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