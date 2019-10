Американський генерал порівняв Трампа з фашистом Муссоліні — The Independent

Відставний генерал армії США Баррі Маккеффри порівняв дії президента США Дональда Трампа з політикою Беніто Муссоліні. Так, Маккеффри назвав переломним моментом скасування Білим домом передплати на газети The New York Times і The Washington Post.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Генерал американської армії у відставці Баррі Маккеффри порівняв президента США Дональда Трампа з фашистським диктатором Беніто Муссоліні.

Зокрема, Трамп здобув несхвалення з боку Маккеффри, вирішивши повністю відмовитися від підписки федеральних відомств на газети The New York Times і The Washington Post.

Такий крок президента генерал назвав «переломним моментом» історії США.

«Немає місця гумористичного висвітлення в ЗМІ.

Це дуже серйозно.

Він — як Муссоліні», — наводить видання слова Маккеффри.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем пояснила рішення Трампа виключно заходом «значної економії коштів платників податків».

Вона додала, що відмова від передплати на газети дозволить Сполученим Штатам заощадити сотні тисяч доларів.

При цьому Трамп неодноразово критикував видання за невтішні коментарі в свою адресу.

У вівторок The New York Times і The Washington Post в друкованому вигляді вже перестали надходити в Білий дім, хоча газети все ще доступні держслужбовцям за безкоштовною передплатою.

Разом з тим, як зазначає The Independent, підписки на інші видання, в основному американські та британські, скасовані не були