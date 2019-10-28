Вистежити спецслужбам ватажка ИГИЛ допоміг його найближчий помічник — Reuters

Аль-Этави дав інформацію про п’ятьох людей, включаючи себе самого, які зустрічалися з аль-Багдаді в Сирії…

В операції з ліквідації лідера терористичної організації Ісламська держава (ІГ) Абу Бакра аль-Багдаді допоміг його найближчий помічник Ісмаїл аль-Этави.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в іракської розвідки.

Агентство повідомляє, що Ісмаїл аль-Этави приєднався до терористичної угруповання Аль-Каїда в 2006 році, а вже через два роки його засудили до чотирьох років в’язниці.

Після цього аль Этави утік до Сирії, там аль-Багдаді доручив йому підбір командирів і релігійні інструктажі.

Аль-Этави турецькі власті заарештували і передали Іраку. Він розповів, що аль-Багдаді іноді проводив переговори на ходу, в мікроавтобусах, щоб уникнути виявлення.

«Аль-Этави дав нам інформацію про п’ятьох людей, включаючи себе самого, які зустрічалися з аль-Багдаді в Сирії, — і різних локаціях, які вони використовували для цього», — повідомило джерело.

Бойовики терористичної організації Ісламська держава призначили Абдуллу Кардаша своїм новим лідером.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на джерела в американській розвідці і пов’язане з терористами інформагентство Amaq.

За даними видання, загиблий екс-лідер ІГ Абу Бакр аль-Багдаді призначив Кардаша своїм наступником ще в серпні. При цьому роль аль-Багдаді в організації залишалася швидше символічною: він не брав участь ні в операціях, ні в повсякденних справах угруповання.