«Слабка влада, можна витирати ноги»: Шарій звинуватив Зеленського «імпотенції»

Блогер Анатолій Шарій жорстко опустив президента України Володимира Зеленського за відсутність заходів в контексті образи, яку йому завдала депутат Софія Федина та військова Маруся Звиробий.

Про це він висловився в рамках останнього випуску свого блогу на YouTube.

Шарій нагадав, що в скандальному відео жінки практично закликали до замаху на життя президента, однак, в Офісі глави держави і через добу ніяк не відреагували, — судячи з усього, вирішили спустити інцидент «на гальмах».

Блогер охарактеризував це як «імпотенцію влади».

«Це слабка влада, слабка. Про неї можна витирати ноги. І навіть Федина це перевірила», — підкреслив Шарій.