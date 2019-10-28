Тернопільський священик УПЦ МП присвятив вірш терористу «ДНР» «Гіві»

У Києві на мітингу УПЦ МП під президентською адміністрацією проти «Країни в смартфоні» «засвітився» священик Московського Патріархату з Почаєва Олександр Марценюк.

Марценюк не тільки застерігає довірливих вірян від погибелі душі через отримання ідентифікаційних кодів, а й присвячує поетичні рядки проросійським терористам. Про це повідомляє видання «За Збручем».

Поезія опублікована на російському релігійному ресурсі «Москва – Третій Рим».

Вірша «ОБНІМІТЬСЯ» О. Марценюк написавши 9 лютого 2017 року, «дізнавшись про вбивство «Гіві», воїна Михаїла», як його називає автор.