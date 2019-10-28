На Луганщині арештували чоловіка, який погрожував дітям ножем

На Луганщині суд арештував чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував дітям ножем. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

“Старобільським районним судом Луганської області задоволено клопотання слідчого, погодженого з прокурором Старобільської місцевої прокуратури, та застосовано до 42-річного жителя села Малохатка Старобільського району, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував дітям розправою, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави”, – сказано у повідомленні.

За матеріалами слідства, 23.10.2019 близько 17-ї години раніше судимий чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, безпідставно та із застосуванням ножа, залякував малолітніх й неповнолітніх дітей, намагаючись нанести їм тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчими Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Старобільської місцевої прокуратури.

Правоохоронні органи затримали зловмисника безпосередньо після вчинення злочину та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове розслідування. У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.