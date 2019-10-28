Суд відмовив «приватівцям» у закритті справи про зняття арешту з акцій «Промінвестбанку»

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу компанії «Імме» (пов’язана з групою «Приват» Ігоря Коломойського) і залишив без змін постанову Печерського райсуду Києва, яким було відкрито провадження за позовом російського «Внешэкономбанка» (ВЭБ), власника «Промінвестбанку», про зняття арешту з його акцій. Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на рішення суду від 22 жовтня.

Свою апеляційну скаргу «Імме» обґрунтовувала порушенням

правил підсудності: на думку компанії, цей спір має розглядати

Шевченківський райсуд Києва, адже акції «Промінвестбанку», за оцінками скаржника,

знаходяться в Національному депозитарії України.

Замість цього суд апеляційної інстанції констатував, що акції «Промінвестбанку» обліковуються на рахунку в депозитарній установі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Промінвестбанк» поступився права вимоги за кредитами позичальника-держпідприємства за 70% від валової балансової вартості за станом на 31 грудня 2018 року.