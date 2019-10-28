У Києві зафіксовано другий випадок захворювання на дифтерію, — лабораторний центр МОЗ

Столичні медики офіційно підтвердили другий випадок захворювання на дифтерію у Києві.

Жінку 1986 року народження з підозрою на дифтерію госпіталізували в Олександрівську лікарню в Києві, повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на Сьогодні.

«Діагноз підтвердився. У суботу жінці ввели протидифтерійну сироватку. Жінка третій день перебуває в лікарні, вона в реанімації, і поки змін у її стані немає. Вона проживає у приватному будинку на столичних Осокорках, у Дарницькому районі. В будинку вчора провели заключну дезінфекцію. У хворої – троє дітей. Їм зробили посів, їх оглянув лікар. В однієї дитини – легке респіраторне захворювання, але діагноз «дифтерія» не підтвердився. Дітей дозволили відвезти до бабусі у Житомирську область», – розповіла сайту «Сьогодні» Наталія Гунченко, заступник директора Київського лабораторного центру МОЗ.

Раніше в Києві також був підтверджений випадок дифтерії у дев’ятирічного хлопчика. Дитина не щеплена від хвороби із-за відмови батьків. Зараз хвору дитину госпіталізували.

Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і через предмети вжитку, посуд та іграшки. Найчастіше вражає ротоглотку, можуть постраждати гортань, бронхи, шкіра, інші органи. Єдиною профілактикою інфекції є вакцинація. Під час епідемії дифтерії в Україні в 1991-1998 роках, викликаної низьким охопленням вакцинацією і відсутністю ревакцинації, дифтерію захворіло близько 20 тис. осіб, 696 з них померли