Під Києвом у Княжичах розстріляли автомобіль, одна людина поранена

Три людини розстріляли машину в Київській області недалеко від села Княжичі, в результаті чого один з пасажирів машини був поранений.

Зловмисникам висунуто підозру за статтею про замах на умисне вбивство, – повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. 21 жовтня підозрювані, заздалегідь розподіливши ролі, вчинили замах на пасажирів автомобіля.

“Один з підозрюваних навмисне зіштовхнувся з автомобілем потерпілих, з-за чого автомобіль вимушено зупинився. Другий підозрюваний, перебуваючи в кущах біля дороги з заготовленим вогнепальною зброєю, здійснив не менше трьох пострілів у лобове скло автомобіля. Потерпілі вибігли з автомобіля, а підозрюваний здійснив ще не менше двох пострілів в їх бік.

Кулі потрапили в одного з потерпілих, і він почав пручатися. Завдяки цьому зловмисникам не вдалося здійснити свій задум “, – розповіли в прокуратурі. Броварська місцева прокуратура вручила підозра трьом учасникам нападу п. 1 ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для двох інших підозрюваних буде розглянуто у понеділок, 28 жовтня.