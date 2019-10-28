Полтавчанин “радикалізував” підлітків за вказівкою спецслужб РФ – СБУ

СБУ затримала мешканця Полтави, який у соціальних мережах закликав підлітків вступати до радикальних формувань та провокувати міжетнічні конфлікти. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Так за завданням російських „кураторів“ мешканець Полтави в одній із заборонених соціальних мереж адміністрував п’ять інтернет-спільнот. Він розміщував на сторінках матеріали із закликами до молоді, зокрема неповнолітніх, приєднуватися до радикальних формувань”, — сказано у повідомленні.

Гроші за контент зловмисник отримував з РФ від адміністраторів шовіністичних спільнот, які контролюються спецслужбами країни-агресора. Учасники груп мали провокувати міжетнічні конфлікти через силові провокації представників національних меншин.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали полтавчанина у його помешканні.

За матеріалами СБУ рішенням суду його визнано винним у скоєнні злочину.

Також до відповідальності притягнуто інших осіб, причетних до протиправної діяльності.