Верховний суд підтримав Коломойського у справі за ПриватБанку на 1,5 млрд гривень

Верховний суд відмовив ПриватБанку у визнанні кредиторських вимог на 1,5 мільярда гривень до «Дніпроавіа», яка належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.

Зокрема, суд відмовився задовольнити касаційну скаргу фінансової установи та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, повідомляє Finabalance.

Вимоги Приватбанку включали винагороду і пеню за кредитними договорами за 2011-2014 роки.

Підставою для відмови послужили рішення Верховного суду про визнання цих угод частково недійсними.

До цього суд врахував, що поручитель виконав основне боргове зобов’язання позичальника.

Також судді порахували, що «сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку і розмірі не відповідає вимогам розумності і справедливості».

Ініціатором справи про визнання банкрутом «Дніпроавіа» виступає «Укртатнафта», яка контролюється групою «Приват».