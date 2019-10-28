Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув всі прильоти, — Федина прокоментувала свої висловлювання про «безсмертя» Зеленського

Нардеп від фракції «Європейська солідарність» Софія Федина прокоментувала свої висловлювання про «безсмертя» Зеленського.

Про це вона заявила у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook

Нардеп зазначає, що її слова були емоційними, однак головна мета була досягнута.

«Нас все-таки почули. Почули і почали реагувати. … Прикро, що почули тільки форму, а не зміст. … А зміст в тому, що ніхто в цій країні, ні іншого не має права хамити і ображати воїнів-захисників України. Тим більше осіб, який не служив, не воював і чотири рази ухилився від повістки. Ніхто не має права здавати нашу країну. І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на своїй шкурі відчув всі прильоти. Я хочу, щоб він зрозумів, як це – «тиша», коли стріляють 82-ми та 120-ми. … Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув, що «сіра зона» і відступ — це не безпека, а здача українських інтересів», — заявила Федина.

Нардеп підкреслила, що головним посилом стріму було те, що вона не хоче, щоб президент і його команда «керувалися московським інтересом».

«Я це все говорю не для того, щоб виправдатися. Я це говорю тому, що мені це дико болить, що сьогодні я, виявляється, основний ворог у той час, коли Московія готується до повномасштабного вторгнення», — зазначила Федина.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради від партії «Європейська солідарність» Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що «хтось думає, що він безсмертний».

«Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріл бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілу, коли хтось знову в білій сорочці припреться на передову», — сказала Федина в прямому ефірі.

У фракції «Слуга народу» вже прокоментували висловлювання Федыны.

Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради заявив, що такі заяви нардепа неприпустимі і фракція буде звертатися в правоохоронні органи про надання оцінки цього.

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що такі висловлювання по відношенню до будь-якій людині неприпустимі.

«Я думаю, що це не додає ні Верховній Раді, ні окремим політичним силам, ні особистостям і це не наближає нас до єднання в суспільстві, поверненню наших територій і завершення війни», — зазначив Разумков.