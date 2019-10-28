«Слуга народу» закликає нардепів підписати звернення до американських конгресменів на захист «Азова»

У фракції «Слуга народу» ініціюють підписання звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення «Азов».

Про це йдеться в проекті звернення, розісланому фракцій Верховної Ради.

«Цим листом ми, народні депутати України, представники різних політичних партій, звертаємося до вас, як до нашим колегам в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, хто поставив свої підписи під зверненням до державного секретаря США Майку Помпео від 16.10.2019 щодо «батальйону Азов», — йдеться в тексті звернення.

У тексті зазначено офіційну назву «батальйону Азов»: окремий загін спеціального призначення «Азов» — військова частина 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, а також наводиться історія підрозділу.

«У вашому листі, а також з відкритих джерел інформації ми не знайшли будь-якої інформації, яка могла б служити підтвердженням причетності підрозділу «Азов» до терористичних актів в Новій Зеландії, або щодо вербування до лав підрозділу «Азов» американських громадян та інших тверджень, що містяться у згаданому листі державного секретаря США пана Помпео від 16 жовтня 2019 року», — наголошується в проекті звернення.

Крім того, наголошується, що нардепи мають намір звернутися до всіх правоохоронних органів і спецслужб України з проханням ретельного дослідження зазначених тверджень з подальшим оприлюдненням відповідних результатів.

«Спроби назвати одну з офіційних … підрозділів Національної гвардії України терористичною організацією, або «overseas violent white supremacist extremist group», лягають важким тягарем на нашу совість і з болем відгукуються в серцях українських військовослужбовців, ветеранів та добровольців, що брали участь у війні на Донбасі і продовжують захищати незалежність України від російської агресії. Ми закликаємо вас і всіх причетних посадових осіб Сполучених Штатів проявити стриманість і неупередженість в цьому питанні, і перед прийняттям будь-якого рішення провести ретельне розслідування», — наголошується в проекті звернення, запропонований фракцією «Слуга народу».