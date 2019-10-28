Повінь – зміна системи

Menu
Close

По полицях великого супермаркету під Києвом бігають миші: мережа в шоці

28.10.2019

В мережу виклали відео, зняте у великому супермаркеті у Броварах (Київська область), де по полицях бігала миша. Раніше угодовану щура помітили в хлібному відділі столичного магазину.

Відео з мишею виклали на сторінку «Новини Броварів». «Бровари. „Сільпо“. Без коментарів», — пише автор ролика Олена Чернишова.

Місцеві жителі активно обурювалися, залишаючи гнівні коментарі під постом. А один з інтернет-користувачів поцікавився, чому не викликали адміністратора магазину і не почули його пояснення з приводу гризуна у відділі.

 
 

Пізніше в коментарях з’явилася і реакція представників супермаркету.

Читайте також:   Андрій Вавриш: у «риса», наглядача за Києвом, шалені борги
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *