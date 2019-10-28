Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. дешеві ремені, — Експерт

На Волинській митниці правоохоронці зірвали спробу контрабандистів розмитнити фуру з дорогими куртками на 550 тис. доларів за вартістю більш дешевих ременів.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

«Досить типова історія: за документами — важкий і відносно дешевий товар — ремені. В реальності — легкий і дорожче — куртки. Якщо не розкривати тюки — не помітиш (а якщо вскривать абсолютно всі вантажі, то у нас буде анти-дуинг-бізнес-рейтинг)», — зазначив він.

За словами Нефьодова, затримання проходило з залученням мобільних груп, створених під егідою прем’єра, «тому що на місці була якась «дивна» тяганина виконавців».

«Товар вилучено, крім цього потенційний штраф — 100% вартості. Працюємо далі», — підсумував глава митниці.





