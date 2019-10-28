Піар за корупційні кошти відкриє шлях до міністерського крісла?

З того часу, як колишній багаторічний очільник Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев завдяки прем’єр-міністру Олексію Гончаруку повернувши собі прямий вплив та керівництво на цім відомством, весь корупційний потік грошей він почав вкачувати у власний піар. Але навіщо?

Все дуже просто. Найближчим часом, Реєстр дозвільних документів замість ДАБІ буде вести Міністерство розвитку громад та територій, тому посада профільного заступника міністра стала ціллю №1 для Кудрявцева. Набувши статусу мультимільйонера під час перебування на державній службі, він намагається повернутись у владу заступником міністра, адже мова йде про 3 мільярди гривень на рік корупційного потоку.

Нагадаємо, раніше екс-генпрокурор публічно звинуватив ДАБІ та Кудрявцева у тому, що побори у будівельній галузі порівняно із годинником Януковича зросли вчетверо та визнав будівельну галузь найкорумпованішою в Україні. Стандартний розмір хабаря оцінювався генпрокурором у $20 із кожного квадратного метру, що вводився в експлуатацію.

Однак, вже в грудні 2018 року Олексій Кудрявцев був відсторонений від виконання обов’язків рішенням уряду через надання недостовірних документів членам конкурсної комісії. Зокрема, виявилось, що подань ним диплом будівельника Технічного Університету Молдови – не видавався вишем, а сам Кудрявцев не числився в реєстрі студентів.

Згодом Олексій Кудрявцев вдало вирішив питання із закриттям кримінальної справи щодо використання підробленого диплому та вже через місяць після відновлення контролю над ДАБІ розпочав потужну інформаційну компанію по відбілюванню свого бекграунду, позиціонує себе як палкого реформатора, експерта та жертву політичної розправи. Навіть дійшло до того, що на одному з ресурсів розповсюджують і таке: «Потім вже з’єднання ясується і вся правда про диплом – ніякий він не фальшивий. Але це вже нікого не цікавило».

Альо це зацікавило правоохоронні органи, тому на наданий годину Територіальне управління ДБР у місті Києві розслідує кримінальне провадження №62019100000000789 (внесене 27.06.2019) за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) у зв’язку із незаконними діями слідчих ГУ НП України у місті Києві при закриті кримінального провадження за ознаками в діях колишнього голови ДАБІ України Кудрявцева Олексія Віталійовича складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та Кримінальне провадження №62019100000000813 (внесене 01.07.2019)за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), у зв’язку із використанням колишнім головою ДАБІ України Олексієм Кудрявцевим Віталійовичем підробленого диплома про вищу освіту при влаштуванні на державну службу.

Також головним управлінням Національної поліції України у м. Києві відновлено Кримінальне провадження №12018000000000715 (внесене 23.11.2018) за ознаками в діях колишнього голови ДАБІ України Кудрявцева Олексія Віталійовича складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Тож куди приве піар-кампанія Олексія Кудрявцева – до міністерського крісла чи до відповідальності перед Законом?

Руслан Якушев