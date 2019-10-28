У Дніпрі заарештували п’ятьох чоловіків за розбійний напад на подружжя

У Дніпрі взяли під варту п’ятьох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на подружжя. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

“Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно п’ятьох громадян за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187 та ч.1 ст.263КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб; незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами)”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у серпні 2019 року п’ятеро громадян віком від 20 до 35 років, вступивши у злочинну змову, скоїли розбійний напад на мешканців Дніпра.

Так, озброєні чоловіки проникли до будинку подружжя та, погрожуючи застосуванням насильства, заволоділи їх грошовими коштами у розмірі 8000 гривень, мобільними телефонами, прикрасами та іншим майном, після чого з місця злочину зникли.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників правоохоронними органами виявлено та вилучено вогнепальну зброю, вибухові пристрої (маркування РПГ – 18) та майно, здобуте злочинним шляхом.

Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.