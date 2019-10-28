Мартін Сайдик: нам ОРДЛО показують непристойні жести і вважають нас такою організацією, яка працює в інтересах України

В одному з недавніх інтерв’ю спецпредставник голови ОБСЄ у складі ТКГ по реалізації мирного плану на сході України Мартін Сайдик поспішив заявити, що ОБСЄ – це організація, яка дотримується принципів об’єктивності і не захищає інтереси Росії в конфлікті на сході України.

На думку австрійського дипломата, йому і в Росії доводилося чути закиди, що він особисто і ОБСЄ, навпаки, працюють в інтересах України. Як передає replyua.net про це в інтерв’ю одному з каналів розповів Мартін Сайдик.

Він поділився спогадом, як він у складі делегації ОБСЄ проїжджав через Горлівку, яка знаходиться під контролем «ДНР», так от місцеві жителі, побачивши машини з логотипами ОБСЄ, почали викрикувати нецензурні слова і показувати непристойні жести. Тобто, це говорить про те, що вони не вважають ОБСЄ об’єктивної організації, ОБСЄ вважають мало не представником України в ОРДЛО.

Мартін Сайдик зазначив, що його організація не бере участі в якомусь конкурсі краси і не бачить в сторони конфлікту конкурсантів, які повинні сподобатися. ОБСЄ виконує зовсім іншу місію, а саме – намагається забезпечити умови для життя без обстрілу в конкретно взятому регіоні.