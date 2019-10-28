У Києві на Теремках хлопець зґвалтував неповнолітню

Як часто ви реагуєте на крики незнайомих вам людей? Зупиніться ви, щоб дізнатися, що трапилося і допомогти. якщо це буде необхідно? Деколи, небайдужість оточуючих може врятувати чиєсь життя. Так і сталося з водієм таксі, який зреагував на крики дівчини.

Все трапилося на Теремках, на проспекті Академіка Глушкова.

Коли чоловік — водій таксі зупинився на крик, щоб з’ясувати, що сталося, він побачив страшну картину — намагався зґвалтувати неповнолітню хлопець. Чоловік не розгубився, зупинив його і тримав, поки сама дівчина вже дзвонила в поліцію.

Правоохоронці на місці опитали 16-річну потерпілу і свідка, а також молодого чоловіка, який намагався вчинити протизаконні дії. Поліцейські встановили, що підозрюваний зайшов в кафе, де працює дівчина, щоб нібито запитати дорогу до місцевої будівельної майданчику.

Працівниця закладу, і в подальшому — потерпіла, погодилася показати напрям і вийшла з хлопцем на вулицю. Але той почав приставати до неї, кинув на землю і намагався зґвалтувати. Крики дівчини про допомогу почув працівник служби таксі, який, на щастя, не проїхав повз.

Зловмисника затримали. Це 19-річний житель Київської області, раніше судимий за грабіж. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 3 статті 152 (Закінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нижче — відео допиту підозрюваного. На ньому 19-річний хлопець розповідає, як усе сталося. А ми раніше розповідали про те, як під Києвом, із місті Обухів, чоловік чіплявся до семирічної дівчинки. Він намагався роздягти школярку, але, на щастя, йому не вдалося довести свій задум до кінця. Зараз зловмисника розшукує поліція.