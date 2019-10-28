Софія Федина піддалася атаці через скандального ролика: волонтер розповів деталі

Співачка і народний депутат від партії Петра Порошенко «Європейська солідарність» Софія Федина стала жертвою атаки у соцмережі через скандального спільного ролика з Марусею Звиробий.

Про це розповів волонтер, колишній військовослужбовець Мирослав Гай.

«Марусі Зверобий забанили обидва облікового запису. На Федину теж йде атака», — написав Гай на своїй сторінці в Facebook 28 жовтня.

Причиною атаки став ролик (з жорсткою критикою на адресу президента Володимира Зеленського), який Софія Федина опублікувала напередодні, подивитися його можна за цим посиланням.

Крім того, фракція «Слуги народу» вирішила звернутися до Нацполиции з проханням дати правову оцінку видеообращению депутата Софії Федини та учасниці ООС і волонтера Марусі Зверобий.