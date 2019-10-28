У Зеленського повідомили про здешевлення електроенергії на 14%

В Україні знизилася вартість електричної енергії для шкіл, лікарень, дитячих садків, університетів, військових частин, бізнесу, водоканалів та інших установ.

Про це повідомили сьогодні в Офісі президента у Facebook.

«Останнім часом ми відзначаємо зниження вартості електричної енергії на ринку «на добу вперед». Електроенергія за два місяці стала дешевше майже на 14%, або більш ніж на 20 копійок. В результаті — рахунки за електроенергію для шкіл, лікарень, дитячих садків, університетів, військових частин будуть меншими», — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що більш дешевою електроенергія стане для малого, середнього, великого бізнесу, для водоканалів, електротранспорту та інших комунальних підприємств. У зв’язку з цим в Офісі президента уточнили, що це важливо, так як собівартість товарів і послуг цих підприємств безпосередньо впливає на ціни і тарифи для всіх українців.

«Спасибі нашій енергетичній команді і сподіваємося на відповідну роботу антимонопольних органів. Адже розвиток конкуренції є запорукою ефективного ринку, а збільшення пропозиції стимулює виробників до зниження вартості. Від конкуренції виграє кожен український споживач і українська економіка в цілому!», — відзначили в ОПУ.