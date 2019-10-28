«Часто радиться»: дівчина Богдана розповіла про стосунки з главою ВП

Дівчина глави Офісу президента Андрія Богдана Анастасія Сличная розповіла про своїх з ним стосунків.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв’ю програмі «Світське життя»

«Ми часто буваємо на якихось заходах, ходимо в кіно, дуже активно проводимо вихідні, і до нас завжди приїжджають друзі. Андрій мене не обмежує: наприклад, сьогодні він пішов на футбол, а я пішла на «Міс Україна Всесвіт «, але мені здається , що він трохи образився, і сказав: «Добре, їдь, а потім приєднуйся до нас!» — розповіла Сличная.

Також дівчина додала, що є радником Богдана. Не з політичних якимось там питань, а по життєвим.

«Я дуже часто йому кажу: «Андрій, потрібно бути тут м’якше, можливо, тут не звертай уваги». І він дуже часто зі мною радиться. Не з політичних якимось там питань, а за життєвими або пов’язаними з відносинами з друзями», — зізналася Анастасія.

Анастасія Сличная і Андрій Богдан

Крім того, Сличная розповіла, як спілкується з дочками свого коханого.

«Так. Це чотири дівчинки, наймолодшій з яких 11 років. Я для них як старша подружка», — зазначила Анастасія.