У Криму з’явиться гральна зона в Ялті

Гральна зона в місті Ялта на південному березі Криму отримає назву “Золотий берег”. За розпорядженням прем’єр-міністра Дмитра Медведєва її побудують на площі 146 тисяч квадратних метрів .

Агентство РИА “Новости” нагадує, що з 2009 року азартні ігри в Росії заборонені скрізь, крім спеціально виділених для цього зон. Одна з них розташована поблизу Владивостока, інша – на Алтаї, третя під Калінінградом і четверта – на березі Азовського моря. Всі ці місця виявилися віддаленими від любителів азартних ігор з Москви, які стали їздити в сусідню Білорусію, збагачуючи цю країну.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про створення гральної зони в Криму. У зв’язку з цим у грудні минулого року депутати Ялтинської міськради прийняли рішення про передачу з муніципальної власності в державну ділянки землі в селищі Кацивелі до південно-захід від Ялти.

Глава Криму Сергій Аксьонов у свою чергу говорив, що оператором майбутньої гральної зони в республіці стане великий інвестор, ім’я якого поки не розкривається.